Bademli hurma tatlısı tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı irmik

4 su bardağı un

1 portakalın rendelenmiş kabuğu

Yarım çay bardağı portakal suyu

1 çay bardağı sıvıyağ

1 su bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

İç harcı için

300 gr hurma

40 adet tuzsuz, kabuğu soyulmuş badem

Yarım çay bardağı su

Şerbet için

3 su bardağı tozşeker

4 su bardağı su



Hazırlanışı:

Hurmaların çekirdeklerini çıkarın. Yarım çay bardağı su ile bir tencereye alıp 5 dakika pişirin. Bademleri ekleyip karıştırın. Birkaç dakika sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın. Şerbet için, şeker ve suyu bir tencereye alıp kaynayıncaya kadar karıştırın. Şurubun koyulaşması için 10 dakika kısık ateşte kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Portakal suyu, portakal kabuğu, sıvıyağ, yoğurt, vanilya ve kabartma tozunu derin bir kaba alıp karıştırın. Önce irmik, sonra unu ilave edip pürüzsüz bir hamur yoğurun. Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp merdaneyle 2 mm kalınlığında inceltin. Bir su bardağı ağzı ile yuvarlak parçalar kesin. Her parçanın içine birer badem yerleştirin. Hamurları kapatıp fırın tepsisine dizin. 180 dereceye ayarlı fırında 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğuk şerbeti dökün. 1 saat bekletin. Soğuk servis yapın.