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Bademli krokan

Kıtır kıtır keyifli ve lezzetli bir atıştırmalık bademli krokan tarifi

Malzemeler:
250 g toz şeker
1 tatlı kaşığı limon suyu
1 tatlı kaşığı tereyağı
250 g kabuksuz badem

Hazırlanışı:
Toz şeker ve limon suyunu bir sos tenceresine alın. Orta ateşte şeker eriyip karamel rengini alıncaya kadar kaynatın. Tereyağını ve bademleri ilave edip kısık ateşte tereyağı tamamen eriyene kadar pişirip ocaktan alın. Krokanı yağlı kağıt üzerine yayın. Donması için 15-20 dakika oda sıcaklığında bekletin. Çıtırlaşan krokanı bıçakla irili ufaklı parçalara ayırıp tatlılarınızı süslemede kullanabilirsiniz.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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