Baharatlı çikolata ve bademli makaron

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Malzemeler

2 büyük yumurta beyazı

3.5 çorba kaşığı ince toz şeker

1.5 çay bardağı pudra şekeri

Yarım su bardağı çekilmiş badem

4 çay kaşığı kakao

Yarım tatlı kaşığı 5 baharatlı Çin toz karışımı

İç malzemeler

Yarım su bardağı taze krema

200 gr. beyaz çikolata

1/4 tatlı kaşığı 5 karışımlı Çin baharatı



Hazırlanışı:

Fırını 170 dereceye ısıtın. Bir tepsiye pişirme kağıdı serin. Yumurta beyazlarını ve pudra şekerini mikserle yüksek devirde katılaşana kadar karıştırın fakat karışımı kurutmamaya özen gösterin. Kakao tozunu eleyerek kalan tüm malzemeleri de ekleyin ve pürüzsüz bir karışım elde edene kadar bir kaşık yardımıyla karıştırın. Karışımı düz uçlu sıkma torbasına koyun ve pişirme kağıdının üzerine bozuk para büyüklüğünde diskler yapın. Bu şekilde 15 dakika bekletin. Ardından makaronlar kağıttan ayrılacak kıvama gelene kadar yaklaşık 12 dakika pişirin. Fırından çıkartarak soğumaya bırakın. İçini hazırlamak için çikolataları ince ince dilimleyin. Kremaya çikolatayı ekleyerek kısık ateşte ısıtın. Çikolata eriyene kadar karıştırın. Ocağı kapatın, 5 karışımlı Çin baharatı ekleyip soğuması için bekletin. Küçük uçlu bir sıkma torbasının içine hazırladığınız karışımı koyun. Bir makaronun düz tarafına küçük bir nokta şeklinde iç malzemeyi sıkın ve diğer bir makaronu sandviç şeklinde üzerine kapatın. İç malzeme hafif katılaştıktan sonra paketleyebilirsiniz.

Not: İnce toz şeker elde etmek için marketlerde satılan toz şekeri mutfak robotu yardımıyla inceltebilirsiniz. karışımlı Çin baharatını büyük marketlerde bulabilirsiniz.