Baklava
4-6 kişilik
-
Malzemeler
Hamuru için
1 kg un
5 adet yumurta
2 tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı su
1 fincan zeytinyağı
250 gr zeytinyağı
250 gr sadeyağ
Şurubu için
5 su bardağı toz şeker,
4 su bardağı su,
½ limonun suyu
Hazırlanışı
Un, yumurta, tuz, zeytinyağı ve suyu
karıştırarak hamur yapın. Bezelere ayırın.
Nemli bez altında yarım saat dinlendirin.
Bezeleri nişastayla açın. Yufkaları
yağlanmış tepsiye en az 8 kat olmak
üzere aralarını çok hafif yağlayarak üst
üste döşeyin. Üzerlerine dövülmüş ceviz
serpin. Tekrar aralarını yağlayarak aynı
şekilde kalan yufkaları üst üste serin.
Keskin bir bıçakla şeklini verin ve eritilmiş
sıcak yağı üzerinde gezdirin. Sıcak
fırında pembeleşinceye kadar kızartın.
Baklava soğuk, şurup sıcakken üzerine
döküp, servis tabağına alın.