Vildan Tünay'dan muhteşem kreması ile Bal kabağı kremalı mini pavlova

Malzemeler:

• 3 yumurta beyazı

• 1 + 1/4 su bardağı toz şeker

• 1 çimdik tuz

• 100 gr krema

• 100 gr bal kabağı püresi



Hazırlanışı:

Fırını 90 dereceye ısıtın. Yumurta beyazlarını derin, yuvarlak bir cam kaba alın ve içine tuz ekleyin. Kabı, içinde sıcak su bulunan başka bir kaba oturtun ve çırpmaya başlayın. Yumurta beyazları köpürmeye başladığında toz şekeri yavaş yavaş ekleyin. Şeker iyice eriyene kadar yaklaşık 15-20 dakika çırpın. Mikseri kaldırdığınızda karışım katı şekilde kalıyor ve akmıyorsa kıvam tamam demektir. Ucuna duy taktığınız sıkma torbasına karışımı doldurun ve tepsiye yağlı kağıt serin. İstediğiniz şekillerde bezeleri yağlı kağıt üzerine sıkabilirsiniz. İçine krema koyacağımız için bezelerin kenarlarını yükseltin. 90 derecede 1 saat 20 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Dolapta beklettiğiniz soğuk kremayı çırparak kabartın. Bal kabağı püresini ekleyip tekrar çırpın. Soğuyan bezelerin içine krema doldurun. Üzerini fındık ile süsledikten sonra servis edebilirsiniz.



Fotoğraf&Tarif: VİLDAN TÜNAY

@kivirciksef

