Bal kabaklı mozaik pasta

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Bal kabağıyla sıra dışı bir lezzet!

8 kişilik -

Malzemeler

500 gr bal kabağı

1 su bardağı toz şeker

1 paket pötibör bisküvi

3 yemek kaşığı çekilmiş ceviz içi

2 su bardağı su

Üzeri için

Eritilmiş çikolata



Hazırlanışı:

Kabukları soyulmuş bal kabağını tencereye alın. Üzerine su ve şekeri ekleyip yumuşayıncaya kadar pişirin. Soğutup ezerek püre haline getirin. Bisküviyi elinizle kırarak ufalayın. İri parçalar şeklinde doğradığınız cevizleri ve bisküvileri püre kabağa ekleyip karıştırın. Alüminyum folyoyu mutfak tezgahına yayın. Ortasına uzunlamasına bal kabaklı harcı yayın ve folyoyu yanlardan kapatarak hamuru üçgen şekli alması için yanlardan yukarı doğru toparlayın. Üçgen şeklini alan harcı dikkatlice dondurucuya kaldırın ve 4-5 saat donması için bekletin. Folyoyu pastanın üzerinden dikkatlice çıkarın. 10 dakika oda ısısında bekletip üzerine eritilmiş çikolata gezdirip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.