Mevsime yakışır bir pasta tarifi!

Malzemeler



• 1 kg soyulmuş balkabağı

• 500 gr toz şeker

• 1 paket (5 gr) vanilya

• 1 çay kaşığı tarçın

• 1 paket (200 gr) kaymak

• 2 yemek kaşığı krema

• 150-200 gr ceviz

Hazırlanışı

Soyulmuş, doğranmış balkabağını, toz şeker ve vanilya ile birlikte orta ateşte, kapağı kapalı olarak yumuşayana kadar, yaklaşık 30 dakika pişirin. Pişen kabakları ezin ve soğumaya bırakın. Altı çıkan bir kek kalıbının çemberini veya tek kişilik çemberi pastayı hazırlayacağınız tabağa, altsız olarak yerleştirin. Ezilmiş kabağın yarısını kalıba yerleştirin. Ortasına bir kat krema ile karıştırılmış kaymak, bir kat çekilmiş ceviz ilave edin. Üste balkabağının kalanını ilave edin. Hazırladığınız pastayı buzluğa kaldırın ve en az 2 saat buzlukta bekletin. Servisten 10-15 dakika önce buzluktan alın. Dışındaki çemberi servisten hemen önce çıkartın. Üzerine çekilmiş ceviz serperek servis yapın. Dilerseniz balkabakları piştikten sonra kalan suyu kısık ateşte, karamel kıvamına gelene kadar kaynatmaya devam edebilirsiniz. Elde ettiğiniz sosu servis sırasında kullanabilirsiniz.