Tatlıya hoş bir lezzet katan balkabaklı muhallebi tarifi

Malzemeler:

5 su bardağı süt

3 çorba kaşığı pirinç unu

2 çorba kaşığı un

2/3 su bardağı şeker

1/2 çay kaşığı vanilya

1 su bardağı küçük doğranmış balkabağı

2 çorba kaşığı toz şeker



Hazırlanışı:

Doğranmış balkabağını küçük bir tencereye alıp toz şekeri üzerine serpin. Ardından kabakların yarısına gelecek kadar su koyup orta ateşte kabaklar yumuşayana kadar pişirin. Yumuşayınca fazla suyu varsa süzün ve çatalla ezerek püre haline getirin. Muhallebiyi pişireceğiniz tencereye unu, pirinç ununu, şekeri koyun. Sütü azar azar ilave ederek karıştırın. Karışımı orta ateşte tel çırpıcı ile karıştırarak pişirin. Kaynayınca vanilyayı ilave edin ve ateşten alın. Muhallebinin yarısını kaselere paylaştırın. Kalan yarısına balkabağı püresini ilave edip karıştırın ve kaselere paylaştırın. Buzdolabında soğutup, üzerine dövülmüş ceviz veya fındık serperek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.