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Balkabaklı şekersiz trüfler

Balkabaklı şekersiz trüfler tarifi

Malzemeler:
200 gr bal kabağı püresi
10 adet kuru hurma
50 gr ceviz içi (ince çekilmiş)
1 çay kaşığı tarçın
2 yemek kaşığı kakao
Üzeri için
2 yemek kaşığı kakao
1 küçük kase ince çekilmiş ceviz içi
1 küçük kase rendelenmiş hindistancevizi

Hazırlanışı:
Trufleri hazırlamak için gerekli olan tüm malzemeyi mutfak robotunda püre haline getirin. Elde ettiğiniz hamuru 15-20 dakika buzdolabında dinlendirin. Truf harcından, cevizden daha küçük parçalar alıp avucunuzda yuvarlayın.  Her topu kakaoya, ceviz içine ve Hindistan cevizine bulayıp servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır. 

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