Ballı ve labne peynirli ahududu püresi tarifi
Malzemeler:
200 gr labne peyniri
50 gr süzme yoğurt
2 yemek kaşığı pudra şekeri
200 gr ahududu
1 yemek kaşığı pudra şekeri
Üzeri için
İri kırılmış badem
Hazırlanışı:
Ahududu ve 1 yemek kaşığı pudra şekerini sos tenceresine alıp karıştırarak 10 dakika pişirin. Püreyi ezip ılınmaya bırakın. Labne peyniri, süzme yoğurt ve 2 yemek kaşığı pudra şekerini bir kaseye alıp iyice çırpın. Servis bardaklarına ahududu püresini paylaştırın. Üzerine labne peynirli karışımı ilave edin. Buzdolabında soğutun. Üzerine iri kırılmış badem serpip servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.