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Ballı ve labne peynirli ahududu püresi

Ballı ve labne peynirli ahududu püresi tarifi

Malzemeler:
200 gr labne peyniri
50 gr süzme yoğurt
2 yemek kaşığı pudra şekeri
200 gr ahududu
1 yemek kaşığı pudra şekeri
Üzeri için
İri kırılmış badem

Hazırlanışı:
Ahududu ve 1 yemek kaşığı pudra şekerini sos tenceresine alıp karıştırarak 10 dakika pişirin. Püreyi ezip ılınmaya bırakın. Labne peyniri, süzme yoğurt ve 2 yemek kaşığı pudra şekerini bir kaseye alıp iyice çırpın. Servis bardaklarına ahududu püresini paylaştırın. Üzerine labne peynirli karışımı ilave edin. Buzdolabında soğutun. Üzerine iri kırılmış badem serpip servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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