Barbunya filizinin haşlandığında kestaneye benzeyen hafif tatlımsı bir lezzeti var. O yüzden tatlılarda bolca kullanabilirsiniz.

Tarif: Gökçe Ayça Gündüz

Fotoğraf: Ozan Kutsal



* Pozitif dergisinden alınmıştır.



Malzeme

60 g organik barbunya filizi

60 g çiğ badem

3 tatlı kaşığı kakao

12 adet hurma

Süsleme için:

10 g chia tohumu

10 g Hindistan cevizi

10 g kakao



Hazırlanışı:

Önce barbunya filizlerini düdüklü tencerede 15 dakika haşlayın ve soğumaya alın. Düdüklü tencereniz yoksa normal tencerede 30 dakika suda kaynatmanız yeterli olacaktır. Bademleri mutfak robotundan geçirip un haline getirin. Geniş bir cam kaseye koyun. Barbunya filizlerini de mutfak robotundan geçirip bademlere ekleyin. Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp onları da ayıca robottan geçirin. Kakaoyu da ekleyip tüm malzemeyi iyice karıştırarak bir hamur haline getirin. Hamurdan eşit miktarlarda koparıp küçük toplar yapın. Topları ayrı kaselere koyduğunuz kakao, chia ya da Hindistan cevizine batırarak süsleyin.

