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Bebek figürlü cupcake

 15 kişilik   -
Malzemeler
250 gr. margarin
250 gr. toz şeker
1 paket vanilya
4 yumurta
1 tutam tuz
1 rendelenmiş limon kabuğu
150 gr. un
150 gr. mısır nişastası
1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Yapılışı
Margarini mikserde iyice çırpın ve azar azar şeker, elenmiş un, yumurta ve diğer malzemeleri ekleyin. Kekin iyi olması için malzemelerin azar azar eklenmesi ve çok karıştırılması önemli. Yağladığınız kaplarda 175 derecede ısınmış fırında pişirin.

Süslemesi
Beyaz çikolatayı benmari usulü eritin ve karıştırın. Keklerinizi sıkma poşeti kullanarak çikolatayla kaplayın. Şeker hamuruyla yaptığınız bebek süslemeleriyle dekore edin.

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