Bebek figürlü cupcake
15 kişilik
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Malzemeler
250 gr. margarin
250 gr. toz şeker
1 paket vanilya
4 yumurta
1 tutam tuz
1 rendelenmiş limon kabuğu
150 gr. un
150 gr. mısır nişastası
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
Yapılışı
Margarini mikserde iyice çırpın ve azar azar şeker,
elenmiş un, yumurta ve diğer malzemeleri ekleyin. Kekin
iyi olması için malzemelerin azar azar eklenmesi ve çok
karıştırılması önemli. Yağladığınız kaplarda 175 derecede
ısınmış fırında pişirin.
Süslemesi
Beyaz çikolatayı benmari usulü
eritin ve karıştırın. Keklerinizi
sıkma poşeti kullanarak
çikolatayla kaplayın. Şeker
hamuruyla yaptığınız bebek
süslemeleriyle dekore edin.