Beyaz çikolatalı cupcake
14 kişilik
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Malzemeler
150 gr. un
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1/2 çay kaşığı tuz
150 gr. beyaz çikolata
125 gr. tereyağı
200 gr. şeker
2 tatlı kaşığı ince rendelenmiş
portakal kabuğu
1 tatlı kaşığı vanilya aroması
2 yumurta
100 gr. kırık fındık ya da ceviz
Yapılışı
Çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin ve
soğumasını bekleyin. Unu, tuzu ve kabartma tozunu
bir kaba alın. Bu arada bir diğer kapta şekeri yavaş
yavaş çikolata karışımına ekleyin ve karıştırın. Üzerine
vanilya aroması, portakal ve yumurtaları da birer birer
dökün. Elde etiğiniz karışıma unlu malzeme, fındık
ya da cevizi ekleyin. Karışımı kalıplara döküp 175
derecelik fırında 30 dakika pişirin.
Süslemesi
Öncelikle soğuyan
cupcake’lerinizin üzerine hazır
satılan kakaolu fındık kreması
sürün. Bu şeker hamurunun
keke yapışmasını sağlayacaktır.
Kalıp yardımıyla kestiğiniz beyaz
renkli şeker hamuru ile kekin
üzerini kapatın. Üzeri yazılı
kalıplarla hamur süslemelerinizi
noktalayabilirsiniz.