Beyaz çikolatalı cupcake

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14 kişilik -

Malzemeler

150 gr. un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tuz

150 gr. beyaz çikolata

125 gr. tereyağı

200 gr. şeker

2 tatlı kaşığı ince rendelenmiş

portakal kabuğu

1 tatlı kaşığı vanilya aroması

2 yumurta

100 gr. kırık fındık ya da ceviz



Yapılışı

Çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin ve soğumasını bekleyin. Unu, tuzu ve kabartma tozunu bir kaba alın. Bu arada bir diğer kapta şekeri yavaş yavaş çikolata karışımına ekleyin ve karıştırın. Üzerine vanilya aroması, portakal ve yumurtaları da birer birer dökün. Elde etiğiniz karışıma unlu malzeme, fındık ya da cevizi ekleyin. Karışımı kalıplara döküp 175 derecelik fırında 30 dakika pişirin.



Süslemesi

Öncelikle soğuyan cupcake’lerinizin üzerine hazır satılan kakaolu fındık kreması sürün. Bu şeker hamurunun keke yapışmasını sağlayacaktır. Kalıp yardımıyla kestiğiniz beyaz renkli şeker hamuru ile kekin üzerini kapatın. Üzeri yazılı kalıplarla hamur süslemelerinizi noktalayabilirsiniz.

