Beyaz çikolatalı pandispanya topları tarifi

Malzemeler:

200 g beyaz çikolata

25 g tereyağı

1 su bardağı Hindistan cevizi

90 g ufalanmış pandispanya

Üzeri için

Pudra şekeri



Hazırlanışı:

Beyaz çikolatayı küçük parçalar şeklinde kırıp bir cam kaseye alın. Tereyağını ekleyip kaseyi içinde kaynar su bulunan bir tencerenin üzerine yerleştirin (çikolatanın bulunduğu kaseye suyun girmemesine dikkat edin). Çikolata ve tereyağını eriyene kadar tahta kaşıkla karıştırın. Kaseyi tencerenin üzerinden alıp karışımı birkaç dakika bekletin. Hindistan cevizinin 2/3’ünü büyük bir kase içine alıp kalanını bir kenara ayırın. Kasede bulunan Hindistan cevizine ufalanmış pandispanya ve eritilmiş çikolatayı ilave edin. Çatalla ezerek karıştırın. Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Ayırdığınız Hindistan cevizine bulayın. Servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.