Beyaz çikolatalı ve fındıklı kurabiye tarifi
Malzemeler:
250 g yulaf
200 g un
1 çay kaşığı karbonat
250 g tereyağı
Yarım su bardağı şeker
Yarım su bardağı esmer şeker
1 yumurta
1 paket vanilya
1.5 yemek kaşığı süt
Yarım çay kaşığı tuz
1.5 su bardağı damla beyaz çikolata
2 su bardağı pirinç fındık
Hazırlanışı:
Bir kapta yulaf, un, karbonat ve tuzu karıştırın. Tereyağı, esmer şeker ve şekeri derin bir karıştırma kabına alın. Bir çırpma teli yardımıyla tereyağını yumuşatın. Yumurta, süt ve vanilyayı ekleyip çırpmaya devam edin. Tüm malzeme iyice karıştıktan sonra yulaflı karışımı ilave edip karıştırın. Beyaz çikolata ve pirinç fındığı ekleyip yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elinizle yuvarlayıp şekil verin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Üzerlerine hafifçe bastırarak önceden ısıtılmış 165 derece fırında 12-15 dakika pişirin. Ilık servis yapın.