Beyaz çikolatalı ve fındıklı kurabiye tarifi

Malzemeler:

250 g yulaf

200 g un

1 çay kaşığı karbonat

250 g tereyağı

Yarım su bardağı şeker

Yarım su bardağı esmer şeker

1 yumurta

1 paket vanilya

1.5 yemek kaşığı süt

Yarım çay kaşığı tuz

1.5 su bardağı damla beyaz çikolata

2 su bardağı pirinç fındık



Hazırlanışı:

Bir kapta yulaf, un, karbonat ve tuzu karıştırın. Tereyağı, esmer şeker ve şekeri derin bir karıştırma kabına alın. Bir çırpma teli yardımıyla tereyağını yumuşatın. Yumurta, süt ve vanilyayı ekleyip çırpmaya devam edin. Tüm malzeme iyice karıştıktan sonra yulaflı karışımı ilave edip karıştırın. Beyaz çikolata ve pirinç fındığı ekleyip yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elinizle yuvarlayıp şekil verin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Üzerlerine hafifçe bastırarak önceden ısıtılmış 165 derece fırında 12-15 dakika pişirin. Ilık servis yapın.