Beze içinde meyve salatası
8 kişilik
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Malzemeler
6 yumurta beyazı
¼ tatlı kaşığı krem tartar
¼ tatlı kaşığı yenibahar
350 gr toz şeker
Hazırlanışı
Yumurta beyazlarını bir kapta köpük
köpük oluncaya kadar çırpın. Krem tartarı
ekleyin. Yumuşak tepeler oluşuncaya kadar
çırpmaya devam edin. Yenibaharı katın.
Şekeri her seferinde bir yemek kaşığı olacak
şekilde ekleyin. Tepecikler sertleşinceye
kadar çırpmaya devam edin. Krema sıkıcısı
yardımıyla beze karışımından pişirme
kağıdının üzerine şekiller yapın. Önceden
ısınmış 120 derecedeki fırında bezeler
sertleşinceye kadar pişirin. Kapattıktan sonra
fırının kapağını açmadan bezeleri 2 saat
içinde bekletin. İçine krem şantiyle birlikte
dilediğiniz meyveleri koyun ve dondurmayla
servis edin.