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Beze içinde meyve salatası

 8 kişilik   -
Malzemeler
6 yumurta beyazı
¼ tatlı kaşığı krem tartar
¼ tatlı kaşığı yenibahar
350 gr toz şeker

Hazırlanışı
Yumurta beyazlarını bir kapta köpük köpük oluncaya kadar çırpın. Krem tartarı ekleyin. Yumuşak tepeler oluşuncaya kadar çırpmaya devam edin. Yenibaharı katın. Şekeri her seferinde bir yemek kaşığı olacak şekilde ekleyin. Tepecikler sertleşinceye kadar çırpmaya devam edin. Krema sıkıcısı yardımıyla beze karışımından pişirme kağıdının üzerine şekiller yapın. Önceden ısınmış 120 derecedeki fırında bezeler sertleşinceye kadar pişirin. Kapattıktan sonra fırının kapağını açmadan bezeleri 2 saat içinde bekletin. İçine krem şantiyle birlikte dilediğiniz meyveleri koyun ve dondurmayla servis edin.

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