Hafif vede çok lezzetli bisküvili irmik tatlısı tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı irmik

1.5 su bardağı toz şeker

1 lt süt

1 paket pötibör bisküvi

1 vanilya



Hazırlanışı:

İçine süt ve şeker koyduğunuz tencereyi kısık ateşli ocağın üstüne alın. Sürekli karıştırarak irmiği ilave edin ve kaynayana kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra vanilyayı ilave edip karıştırın. Orta boy bir cam kabı hafifçe sudan geçirip suyu süzdürün. Kabın en altına bisküvileri tek sıra halinde dizin. Üzerine muhallebinin bir kısmını dökün. Ardından ikinci kat bisküviyi dizin. Bir kat muhallebi, bir kat bisküvi olarak sırayla dizin. Oda sıcaklığında soğutun, ardından buzdolabında en az 3-4 saat bekletip dilimleyerek servis yapın. Dilerseniz üzerine rende Hindistan cevizi serperek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.