Bisküvili Puding tarifi
Malzemeler:
1 paket çikolatalı puding
2.5 su bardağı süt
20 pötibör bisküvi
50 gr kurutulmuş meyve şekerlemesi
30 gr kurutulmuş yaban mersini
1 su bardağı Hindistan cevizi
Hazırlanışı:
Çikolatalı puding ve sütü tencereye alıp karıştırın. Muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alın. Karıştırarak ılındırın. Bisküvileri kırarak pudinge ekleyin ve karıştırın. Meyve şekerlemeleri ve yaban mersinini ekleyip bisküvileri kırmadan yavaş hareketlerle karıştırın. Karışımın üzerini streç folyoyla kapatıp buzdolabında 3 saat bekletin. Karışım iyice soğuduğunda mandalina büyüklüğünde parçaları yavaş hareketlerle yuvarlayıp hindistan cevizine bulayın. Tekrar buzdolabına alıp yarım saat bekletin. Servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.