Bisküvili ve çikolatalı dilimler

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10 kişilik -

Malzemeler

200 gr tereyağı

115 ml bal

35 ml kakaolu süt

25 gr kakao

500 gr kepekli bisküvi

70 gr kavrulmuş fındık

200 gr bitter çikolata



Hazırlanışı

Tereyağ ı, bal, kakaolu süt ve kakaoyu bir tencerede karı ştırın. Hafifçe ısıtıp tencereyi ocaktan alın. Ufalanmış bisküvi ve fındıkları ekleyip karış tırın. Hazırladığ ınız harcı ya ğlı kağ ıt serili dikdörtgen bir tepsiye alın. Üzerini kaş ığ ın tersiyle düzleyin. Bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Bisküvili harcın üzerine yayın. çikolata katılaş ana kadar bekletin. Dilimleyip servis yapın.

