Bisküvili ve çikolatalı dilimler
10 kişilik
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Malzemeler
200 gr tereyağı
115 ml bal
35 ml kakaolu süt
25 gr kakao
500 gr kepekli bisküvi
70 gr kavrulmuş fındık
200 gr bitter çikolata
Hazırlanışı
Tereyağ�ı, bal, kakaolu süt ve kakaoyu bir tencerede karı�ştırın. Hafifçe ısıtıp tencereyi ocaktan alın. Ufalanmış �bisküvi ve fındıkları ekleyip karış�tırın. Hazırladığ�ınız harcı ya�ğlı kağ�ıt serili dikdörtgen bir tepsiye alın. Üzerini kaş�ığ�ın tersiyle düzleyin. Bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Bisküvili harcın üzerine yayın. çikolata katılaş�ana kadar bekletin. Dilimleyip servis yapın.