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Bisküvili ve çikolatalı dilimler

 10 kişilik   -
Malzemeler
200 gr tereyağı
115 ml bal
35 ml kakaolu süt
25 gr kakao
500 gr kepekli bisküvi
70 gr kavrulmuş fındık
200 gr bitter çikolata

Hazırlanışı
Tereyağı, bal, kakaolu süt ve kakaoyu bir tencerede karıştırın. Hafifçe ısıtıp tencereyi ocaktan alın. Ufalanmış bisküvi ve fındıkları ekleyip karıştırın. Hazırladığınız harcı yağlı kağıt serili dikdörtgen bir tepsiye alın. Üzerini kaşığın tersiyle düzleyin. Bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Bisküvili harcın üzerine yayın. çikolata katılaşana kadar bekletin. Dilimleyip servis yapın.

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