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Broş cupcake

 15 kişilik   -
Malzemeler
4 yumurta
1 bardak su
50 gr. sıvı yağ
280 gr. şeker
340 gr. un
30 gr. kabartma tozu

Yapılışı
Su, yumurta, toz şeker ve sıvı yağı bir kapta karıştırın. Başka bir kapta un, kabartma tozunu harmanlayın. Son olarak her iki kaptaki malzemeyi birleştirin. Bu karışımı kalıplara paylaştırın. 160 derecede ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin.

Süsleme
20 gr. beyaz şeker hamurunu merdane ile açın. Kalıp yardımıyla kesin ve cupcake üzerine yapıştırın. Şablon ile istenilen deseni verin. Şeker hamurunun üzerini fırça yardımıyla hafif su ile ıslatın. Üzerine yenilebilen şekerlemelerden koyun.

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