Broş cupcake
15 kişilik
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Malzemeler
4 yumurta
1 bardak su
50 gr. sıvı yağ
280 gr. şeker
340 gr. un
30 gr. kabartma tozu
Yapılışı
Su, yumurta, toz şeker ve sıvı yağı bir kapta karıştırın.
Başka bir kapta un, kabartma tozunu harmanlayın.
Son olarak her iki kaptaki malzemeyi birleştirin. Bu
karışımı kalıplara paylaştırın. 160 derecede ısıtılmış
fırında 15 dakika pişirin.
Süsleme
20 gr. beyaz şeker hamurunu
merdane ile açın. Kalıp yardımıyla
kesin ve cupcake üzerine
yapıştırın. Şablon ile istenilen
deseni verin. Şeker hamurunun
üzerini fırça yardımıyla hafif su
ile ıslatın. Üzerine yenilebilen
şekerlemelerden koyun.