Brownie kurabiye tarifi

Malzemeler:

Brownie kurabiye için

200 g tereyağ

140 g esmer şeker

1 yumurta

1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı vanilya esansı

270 g un

40 g kakao

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Bir tutam tuz

Çikolata parçacıklı kurabiye için

200 g tereyağ

140 g esmer toz şeker

140 g toz şeker

1 tatlı kaşığı vanilya

1 yumurta

1 yumurta sarısı

270 g un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Bir tutam tuz

1.5 su bardağı damla çikolata



Hazırlanışı:

Brownie kurabiye için tereyağı ve toz şekerleri geniş bir karıştırma kabına alın. Bir mikser yardımıyla krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Yumurta, yumurta sarısı ve vanilyayı ilave edip 2-3 dakika daha çırpın. Ayrı bir karıştırma kabında un, kakao, kabartma tozu ve tuzu harmanlayıp yumurtalı karışıma ilave edin. Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Hamurun üzerini streç filmle sarıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Çikolata parçacıklı kurabiye için tereyağı ve şekerleri geniş bir karıştırma kabına alın. Krema kıvamına gelinceye kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Yumurta, yumurta sarısı ve vanilyayı ilave edip 2-3 dakika daha çırpın. Ayrı bir karıştırma kabında un, kabartma tozu ve tuzu harmanlayıp yumurtalı karışıma ilave edin. Damla çikolatayı da ekleyerek tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Brownie kurabiyeyi buzdolabından çıkartıp tekrar yoğurun. Her iki hamurdan da cevizden daha ufak olacak parçalar kopartıp yuvarlayın. Yuvarlakları üst üste koyarak elinizle hafif bastırın. Kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 8-10 dakika pişirip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.