Büzme tatlısı
6-8 kişilik
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Malzemeler
1 kg un
2 adet yumurta
250 gr tereyağı
1 çay bardağı sıvıyağ
1 su bardağı süt
1 yemek kaşığı sirke
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tutam tuz,
1 kg ceviz içi
1 su bardağı susam
50 gr Hindistan cevizi
400 gr nişasta
Şurup için
6 su bardağı
toz şeker
5 bardak su
½ limon
Hazırlanışı
Yumurta, süt, sıvıyağ, sirke, tozşeker ve
unu karıştırın ve hamuru iyice yoğurun.
35-45 dakika dinlendikten sonra yumurta
büyüklüğünde parçalara ayrılarak
oklavayla hamuru yufka gibi açın.
Hamuru açarken nişasta kullanın ve
açılan yufkalara tek tek çekilmiş ceviz içi
serpin. Yufkaları tekrar oklavaya özenle
sarın. Sarma işleminden sonra hamurları
oklavadayken büzdürün ve oklavayı
içinden çıkarın. Büzülmüş parçaları
isteğinize göre keserek yağlı tepsiye
dizin. Üzerine 250 gr tereyağı eriterek
dökün. 200 derece fırında arada yağı
süzülerek kızarana kadar pişmesini
sağlayın. Fırından çıkardıktan sonra
sıcak olarak hazırladığınız şerbeti verin.
1 su bardağı susamı ezerek tavada
kızartılıp büzme tatlısının üzerine serpin,
soğuduktan sonra servis edin.