Büzme tatlısı

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6-8 kişilik -

Malzemeler

1 kg un

2 adet yumurta

250 gr tereyağı

1 çay bardağı sıvıyağ

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tutam tuz,

1 kg ceviz içi

1 su bardağı susam

50 gr Hindistan cevizi

400 gr nişasta



Şurup için

6 su bardağı

toz şeker

5 bardak su

½ limon



Hazırlanışı

Yumurta, süt, sıvıyağ, sirke, tozşeker ve unu karıştırın ve hamuru iyice yoğurun. 35-45 dakika dinlendikten sonra yumurta büyüklüğünde parçalara ayrılarak oklavayla hamuru yufka gibi açın. Hamuru açarken nişasta kullanın ve açılan yufkalara tek tek çekilmiş ceviz içi serpin. Yufkaları tekrar oklavaya özenle sarın. Sarma işleminden sonra hamurları oklavadayken büzdürün ve oklavayı içinden çıkarın. Büzülmüş parçaları isteğinize göre keserek yağlı tepsiye dizin. Üzerine 250 gr tereyağı eriterek dökün. 200 derece fırında arada yağı süzülerek kızarana kadar pişmesini sağlayın. Fırından çıkardıktan sonra sıcak olarak hazırladığınız şerbeti verin. 1 su bardağı susamı ezerek tavada kızartılıp büzme tatlısının üzerine serpin, soğuduktan sonra servis edin.