Çatlak kurabiye tarifi

Malzemeler:

2 çorba kaşığı süt

1 yemek kaşığı vanilya özütü (Varsa akçaağaç şurubu)

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı karbonat

1 çorba kaşığı kakao

1/2 yemek kaşığı jel kırmızı gıda boyası

1/2 su bardağı şeker

1/4 çay kaşığı tuz

1 paket vanilya

3/4 su bardağı pudra şekeri

1/3 su bardağı tereyağı (60 g)



Hazırlanışı:

Büyük bir kapta un, kakao, tuz, kabartma tozu ve karbonatı karıştırın. Şeker ve tereyağını mikser ile kabarana kadar çırpın. Kabardığında vanilya özütü, süt, vanilya ve gıda boyasını ekleyin. Islak karışımı, kuru karışıma ilave ederek yoğurun. Hamurunuzdan bir çorba kaşığı kadar bezeler alarak elinizde yuvarlayın. Pudra şekeri döktüğünüz yassı bir kapta bezelerinizi pudra şekerine bulayın. Hamur toplarını, yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin. Her birinin üzerini hafifçe bastırarak düzleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 12 dakika pişirin.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.