Çavdarlı ve kimyonlu çubuklar tarifi

Malzemeler:

3/4¾ su bardağı tam buğday unu

2/3 su bardağı çavdar unu

Tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu

90 g tereyağı

1 yemek kaşığı kimyon tohumu

4 yemek kaşığı sıcak su



Hazırlanışı:

Unlar, bir tutam kadar tuz ve kabartma tozunu geniş bir karıştırma kabında harmanlayın. Tereyağını ilave edin ve karışımın ekmek kırıntısı gibi oluncaya kadar parmak uçlarınızla ufalayın. Kimyon tohumu ve sıcak suyu ilave edip tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Hamuru 18-20 eşit bezeye ayırın. Bezelerden 15 cm uzunluğunda çubuklar yapın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine kimyon tohumu serpin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.