Çaylı ıslak kek tarifi

Malzemeler:

Keki için

1 su bardağı toz şeker

3 yumurta

Yarım su bardağı Ayçiçek yağı

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı demlenmiş soğuk çay

3 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2/3 su bardağı un

Sosu için:

1.5 su bardağı süt

Yarım su bardağı su

Yarım su bardağı Ayçiçek yağı

3.5 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı kakao

20 g bitter çikolata



Hazırlanışı:

Toz şeker ve yumurtaları bir çırpma kabına alarak mikser yardımı ile köpürene kadar çırpın. Ayçiçek yağı, süt ve soğuk çayı ilave edip tekrar çırpın. Kakao, kabartma tozu, vanilya ve unu ekleyip tüm malzeme özdeşleşinceye kadar spatula yardımıyla karıştırın. Hazırladığınız kek harcını yağlanmış kek kalıbına dökerek önceden ısıtılmış 170° fırında 35-40 dakika pişirin. Sosu için gerekli tüm malzemeyi bir sos tenceresine alın. Kaşık yardımıyla karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca ocaktan alarak iri kıyılmış bitter çikolatayı ekleyin ve eriyene kadar karıştırın. Ilınan kekin üzerine kuru yer kalmayacak şekilde çikolatalı sosu gezdirin. 1 saat oda sıcaklığında bekletin. Sosunu iyice çektikten sonra dilimleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.