Çekirdekli bisküvi tarifi

Malzemeler:

250 g tereyağı

150 g yoğurt

100 ml zeytinyağı

Tuz

1 paket kabartma tozu

540 g un

Üzeri için

1 yumurta akı

4 yemek kaşığı ay çekirdeği içi



Hazırlanışı:

Tereyağı, yoğurt, zeytinyağı ve bir tutam kadar tuzu bir karıştırma kabında harmanlayın. Kabartma tozu ve unu ekleyip pürüzsüz kıvamlı bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru unladığınız tezgahın üzerine alın ve merdane yardımıyla açın. Şekilli bir kurabiye kalıbıyla parçalar kesip yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerine yumurta akı sürüp ay çekirdeği serpin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Soğuk servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.