Cevizli bisküvi pastası tarifi

Malzemeler:

Bisküvi için

140 gr un

1 çay kaşığı kabartma tozu

90 gr tereyağı

70 gr toz şeker

2 yumurta sarısı

Bir tutam tuz

Yarım çay kaşığı vanilya esansı

200 gr iri kırılmış ceviz içi

Ganaj için

240 ml krema

200 gr bitter çikolata

200 gr çikolata kreması

1 tutam tuz

150 gr tereyağı

Çikolata sos için

60 ml soğuk su

2 çay kaşığı toz jelatin

130 gr toz şeker

80 ml su

60 gr kakao

80 ml krema



Hazırlanışı:

Bisküvileri hazırlamak için un ve kabartma tozunu hamur yoğurma kabına eleyin. Tereyağı ve şekeri başka bir kapta mikserle çırpın. Yumurta sarıları, vanilya esansı ve tuzu ekleyip 3 dakika daha yüksek hızda çırpmaya devam edin. Elenmiş un ve kabartma tozunu ekleyip 1-2 dakika daha çırpın. Hamuru merdaneyle yağlı kağıt üzerinde 16x26 cm ebatlarında açın. Buzdolabında 30 dakika bekletin. Fırını 180 dereceye ayarlayın. Bisküvi hamurunu buzdolabından çıkarıp 1 cm’lik kareler şeklinde kesin. Bisküvi hamurlarını yağlı kağıtla birlikte sıcak fırında 12-14 dakika pişirin. Oda ısısında soğumaya bırakın. Ganaj için kremayı bir tencereye alıp kısık ateşte ısıtarak kaynama noktasına getirin ve ateşten alın. Bitter çikolatayı bıçakla kıyıp kremaya ilave edin. Çikolata krema içinde eriyene kadar tel çırpıcıyla çırpın. Çikolata kremasını ekleyip karıştırmaya devam edin. Tuz ve oda ısısında yumuşatılmış tereyağını ekleyip tereyağı eriyene kadar karıştırın. 1 litrelik hacme sahip bir yuvarlak kalıbın içine streç folyo yerleştirin. Ganajın 1 su bardağı kadarını kalıbın içine dökün. Kalıbı hafifçe sallayarak ganajın içine yayılmasını sağlayın. Kalan ganajın ¼ su bardağı kadarını ayırın. Kalanına soğumuş olan bisküvileri ve iri parçalar şeklinde kırılmış cevizleri ekleyip spatulayla karıştırın. Bisküvileri kalıba doldurun. Aralarında hava kalmaması için kalıbı birkaç kez tezgaha vurun. Kalan ganajı bisküvilerin üzerine gezdirin. Kalıbın üzerini streç folyoyla kapatıp buzlukta 30 dakika bekletin. Çikolata sosu için soğuk suyu kaseye alıp jelatini ekleyin ve karıştırın. Kasenin üzerini streç folyoyla kapatın. Su ve şekeri tencereye alıp şeker eriyene kadar ısıtın. Tencereyi ateşten alıp kakaoyu ekleyin ve iyice karıştırın. Kremayı ekleyip malzeme özleşene kadar karıştırmaya devam edin. Tencereyi tekrar ateş üzerine alıp kaynama noktasına getirin ve tel süzgeçten geçirin. 15 dakika bekletin. Jelatini ekleyip spatula yardımıyla karıştırın. Sosu tekrar tel süzgeçten geçirin. 1 saat bekletin. Pastayı buzluktan alıp ızgara teli üzerine yerleştirin. Çikolata sosu pastanın üzerine gezdirip her tarafına yayılmasını sağlayın. Buzdolabında 1 saat bekletip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.