Cevizli bisküvi pastası tarifi
Malzemeler:
Bisküvi için
140 gr un
1 çay kaşığı kabartma tozu
90 gr tereyağı
70 gr toz şeker
2 yumurta sarısı
Bir tutam tuz
Yarım çay kaşığı vanilya esansı
200 gr iri kırılmış ceviz içi
Ganaj için
240 ml krema
200 gr bitter çikolata
200 gr çikolata kreması
1 tutam tuz
150 gr tereyağı
Çikolata sos için
60 ml soğuk su
2 çay kaşığı toz jelatin
130 gr toz şeker
80 ml su
60 gr kakao
80 ml krema
Hazırlanışı:
Bisküvileri hazırlamak için un ve kabartma tozunu hamur yoğurma kabına eleyin. Tereyağı ve şekeri başka bir kapta mikserle çırpın. Yumurta sarıları, vanilya esansı ve tuzu ekleyip 3 dakika daha yüksek hızda çırpmaya devam edin. Elenmiş un ve kabartma tozunu ekleyip 1-2 dakika daha çırpın. Hamuru merdaneyle yağlı kağıt üzerinde 16x26 cm ebatlarında açın. Buzdolabında 30 dakika bekletin. Fırını 180 dereceye ayarlayın. Bisküvi hamurunu buzdolabından çıkarıp 1 cm’lik kareler şeklinde kesin. Bisküvi hamurlarını yağlı kağıtla birlikte sıcak fırında 12-14 dakika pişirin. Oda ısısında soğumaya bırakın. Ganaj için kremayı bir tencereye alıp kısık ateşte ısıtarak kaynama noktasına getirin ve ateşten alın. Bitter çikolatayı bıçakla kıyıp kremaya ilave edin. Çikolata krema içinde eriyene kadar tel çırpıcıyla çırpın. Çikolata kremasını ekleyip karıştırmaya devam edin. Tuz ve oda ısısında yumuşatılmış tereyağını ekleyip tereyağı eriyene kadar karıştırın. 1 litrelik hacme sahip bir yuvarlak kalıbın içine streç folyo yerleştirin. Ganajın 1 su bardağı kadarını kalıbın içine dökün. Kalıbı hafifçe sallayarak ganajın içine yayılmasını sağlayın. Kalan ganajın ¼ su bardağı kadarını ayırın. Kalanına soğumuş olan bisküvileri ve iri parçalar şeklinde kırılmış cevizleri ekleyip spatulayla karıştırın. Bisküvileri kalıba doldurun. Aralarında hava kalmaması için kalıbı birkaç kez tezgaha vurun. Kalan ganajı bisküvilerin üzerine gezdirin. Kalıbın üzerini streç folyoyla kapatıp buzlukta 30 dakika bekletin. Çikolata sosu için soğuk suyu kaseye alıp jelatini ekleyin ve karıştırın. Kasenin üzerini streç folyoyla kapatın. Su ve şekeri tencereye alıp şeker eriyene kadar ısıtın. Tencereyi ateşten alıp kakaoyu ekleyin ve iyice karıştırın. Kremayı ekleyip malzeme özleşene kadar karıştırmaya devam edin. Tencereyi tekrar ateş üzerine alıp kaynama noktasına getirin ve tel süzgeçten geçirin. 15 dakika bekletin. Jelatini ekleyip spatula yardımıyla karıştırın. Sosu tekrar tel süzgeçten geçirin. 1 saat bekletin. Pastayı buzluktan alıp ızgara teli üzerine yerleştirin. Çikolata sosu pastanın üzerine gezdirip her tarafına yayılmasını sağlayın. Buzdolabında 1 saat bekletip servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.