Cevizli ve çikolatalı toplar
Lezzetli bir öneri...
8 kişilik
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Malzemeler
30 pötibör bisküvi
2-3 yemek kaşığı kakao
1 kase ufak çekilmiş ceviz içi
4 yemek kaşığı süt
60 gr tereyağı
1 çay bardağı pudra şekeri
1 paket vanilya
250 gr sütlü çikolata
Hazırlanışı:
Bisküvileri küçük parçalar olacak şekilde kırın. çekilmiş ceviz, kakao, süt, tereyağı, pudra şekeri ve vanilyayı ekleyip yoğurun. Ufak ceviz büyüklüğünde toplar haline getirin. En az 1 saat buzdolabında bekletin. çikolatayı benmari usulü eritin. Buzdolabından çıkardığınız topları çikolatayla kaplayıp tekrar buzdolabına koyarak donmasını sağlayın. Servis yapmadan önce üzerine pudra şekeri serpip bekletmeden servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.