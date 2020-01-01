Çayın ve kahvenin yanına yakışacak nefis cheesecake

Malzemeler:

Alt tabanı için;

• 100 gr tereyağı, eritilmiş, soğutulmuş

• 1 paket yulaflı bisküvi

• 150 gr badem tozu

• 2 yemek kaşığı vanilya aromalı votka

• 1 çay kaşığı tarçın

Peynir karışımı için;

• 2 adet yumurta

• 1 tatlı kaşığı vanilya ekstresi veya 1 paket vanilya

• 1.5 su bardağı tozşeker

• 2 paket beyaz krem peynir

• 1 paket labne peynir

Süsleme için;

• Çilek

Çilek sos için;

• 1 bardak çilek

• 1 çay bardağı pudra şekeri



Hazılanışı:

Bir tencerede pudraşekeri ve çileği, çilekler sulanıncaya kadar pişirin. Süzgeçten geçirin ve soğutun. Fırını 180 derece ısıtın. Kelepçeli bir fırın kabına yağlı kağıt döşeyin, üzerini ve kenarlarını yağlayın. Alt tabanı için bisküvileri rondodan geçirin. Derin bir kapta bisküvileri ve badem tozunu tereyağıyla iyice ezin, tarçını ve votkayı ekleyip iyice karıştırın. Bu karışımı yağlı kağıdın üzerine düzgün bir şekilde yayın ve buzdolabında/ buzlukta 5-10 dakika kadar bekletin. Peynir karışımı için derin bir kapta yumurta, şeker ve vanilyayı iyice mikserle çırpın. Peynirleri ekleyin, homojen bir karışım elde edinceye kadar -pütürlü olmamasına dikkat edin- karıştırın. Karışımı kelepçeli bir fırın kabına, badem tozunun üzerine bir spatula yardımıyla dökün ve fırına atın. Üzeri hafif kahverengileşinceye kadar yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Fırından aldıktan sonra önce ılımaya bırakın, sonra buzdolabında 3-4 saat kadar soğumaya bırakın. Servis edilmeden bir gün önce yapılması daha iyi olur. Cheecake’inizi marmelat ve meyve ile servise edebilirsiniz.