Chia tohumlu puding tarifi

Malzemeler:

4 yemek kaşığı Chia tohumu

2 su bardağı badem sütü

Yarım çay bardağı süt

8 hurma

2 tatlı kaşığı vanilya

Üzeri için

Kivi

Böğürtlen



Hazırlanışı:

Chia tohumlarını geniş bir kaseye alın. Üzerine badem sütünü ilave edip 2 saat kadar bekletin. Hurmayı küp doğrayıp bir kaseye alın. Üzerine sütü ilave edip pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blenderdan geçirin. Katılaşan chia tohumunu da hurmalara ilave edip pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar tekrar blenderdan geçirin. Dilimlenmiş kivi ve böğürtlen ile süsleyerek servis yapın.