Çikolata bar tarifi

Malzemeler

200 g bitter çikolata

60 g fıstık ezmesi yağı

Dolgusu için

60 g süt reçeli

50 g bitkisel margarin

160 g toz şeker

200 g fıstık

200 g marshmallow

Karamel için

1 su bardağı toz şeker

25 g bitkisel margarin

1 çay bardağı süt reçeli

Üzeri için

200 g bitter çikolata

60 g fıstık ezmesi yağı



Hazırlanışı

Çikolata ve fıstık ezmesi yağını bir sos tenceresine alarak benmari usulü eritin. 24 X 24 cm boyutlarındaki bir kalıbın tabanına yağlı kağıt ile kaplayın. Eriyen çikolatayı kalıba döküp bir spatula yardımıyla yayın. Dondurucuda en az 2 saat bekletin. Dolgusu için süt reçeli, bitkisel margarin ve toz şekeri bir sos tenceresine alın. Sürekli çırparak pişirin. Katılaşıp kaynadıktan sonra ocaktan alıp bir mikser yardımıyla 5 dakika daha çırpın. Fıstık ve marshmallowu ekleyip çırpmaya devam edin. Fıstıkları ekleyip bir tahta kaşık yardımıyla tekrar karıştırın. Donduruan çıkarttığınız çikolatanın üzerine yayın. Karamel sosu hazırlamak için toz şekeri bitkisel margarin ile birlikte bir cezveye alın. Şeker karamelize olmaya başlayınca ocaktan alıp süt reçelini ekleyin. Karışım, pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar blenderdan geçirip marsmallowlu karışımın üzerine yayın. Üzeri için de çikolata ve fıstık ezmesini aynı şekilde benmari usulü eritip karamelin üzerine yayıp tekrar dondurucuya alın. Çikolata tamamen donuncaya kadar yaklaşık 2 saat daha bekletin. Kare dilimleyip soğuk servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.