Çikolata cevizli tart
8 kişilik
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Malzemeler
Çikolata Cevizli Tart Hamuru İçin
3 ölçü (300 gr) un
125 gr tereyağı veya margarin
2 yumurta sarısı
2-3 yemek kaşığı soğuk su
Çikolata Cevizli Tart İçi İçin
120 gr bitter çikolata
125 gr tereyağı veya margarin
2 yumurta
175 g toz şeker
1 paket vanilya
100 ml bal
135 gr iri çekilmiş ceviz
Hazırlanışı
Un havuzu yapın, ortaya oda sıcaklığında
yağ, yumurta sarıları ve suyu ilave edin.
Tüm malzemeyi birlikte yoğurarak hamur
haline getirin. Alüminyum folyoya sararak
1 saat buzdolabında bekletin.
Çikolata Cevizli Tart İçi
Çikolata ve yağı birlikte benmari usulü
eritin. Ateşten alın ve yumurta ilave edin.
Toz şeker, vanilya ve balı ekleyin, karıştırın.
İri çekilmiş ceviz ilave edin. Hamuru unlu
tezgahta açın, merdane yardımı ile altı
çıkan tart kalıbına yerleştirin. Hazırladığınız
çikolatalı karışımı hamurun üzerine koyun.
Artan hamuru, tartın üzerine arzu ettiğiniz
şekillerde keserek yerleştirin.175 dereceye
ayarlanmış fırında 35-45 dakika pişirin.