Çikolata cevizli tart

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8 kişilik -

Malzemeler

Çikolata Cevizli Tart Hamuru İçin

3 ölçü (300 gr) un

125 gr tereyağı veya margarin

2 yumurta sarısı

2-3 yemek kaşığı soğuk su



Çikolata Cevizli Tart İçi İçin

120 gr bitter çikolata

125 gr tereyağı veya margarin

2 yumurta

175 g toz şeker

1 paket vanilya

100 ml bal

135 gr iri çekilmiş ceviz



Hazırlanışı

Un havuzu yapın, ortaya oda sıcaklığında yağ, yumurta sarıları ve suyu ilave edin. Tüm malzemeyi birlikte yoğurarak hamur haline getirin. Alüminyum folyoya sararak 1 saat buzdolabında bekletin.



Çikolata Cevizli Tart İçi

Çikolata ve yağı birlikte benmari usulü eritin. Ateşten alın ve yumurta ilave edin. Toz şeker, vanilya ve balı ekleyin, karıştırın. İri çekilmiş ceviz ilave edin. Hamuru unlu tezgahta açın, merdane yardımı ile altı çıkan tart kalıbına yerleştirin. Hazırladığınız çikolatalı karışımı hamurun üzerine koyun. Artan hamuru, tartın üzerine arzu ettiğiniz şekillerde keserek yerleştirin.175 dereceye ayarlanmış fırında 35-45 dakika pişirin.