Çikolata kaplı marzipan tarifi
Malzemeler:
Marzipan için
70 g toz badem
50 g pudra şekeri
1 yumurta akı
Çikolata kaplaması için
200 g sütlü çikolata
100 g bitter çikolata
Hazırlanışı:
Marzipan için toz badem ve pudra şekeri bir kapta harmanlayın. Yumurta akını ekleyip iyice karıştırın. Hazırladığınız marzipandan küçük parçalar alın. Elinizle yuvarlayarak şekil verin. Marzipanları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 12-15 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Çikolata kaplaması için çikolataları iri parçalar halinde kırıp, benmari usulü eritin. Soğuyan marzipanları sıcak çikolatanın içine batırıp çıkarın ve bir yağlı kağıt üzerine alın. Çikolatalı marzipanlar oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına alın. Çikolata donuncaya kadar yaklaşık 2-3 saat kadar bekletin. Soğuk servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.