Çikolata kaplı marzipan tarifi

Malzemeler:

Marzipan için

70 g toz badem

50 g pudra şekeri

1 yumurta akı

Çikolata kaplaması için

200 g sütlü çikolata

100 g bitter çikolata



Hazırlanışı:

Marzipan için toz badem ve pudra şekeri bir kapta harmanlayın. Yumurta akını ekleyip iyice karıştırın. Hazırladığınız marzipandan küçük parçalar alın. Elinizle yuvarlayarak şekil verin. Marzipanları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 12-15 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Çikolata kaplaması için çikolataları iri parçalar halinde kırıp, benmari usulü eritin. Soğuyan marzipanları sıcak çikolatanın içine batırıp çıkarın ve bir yağlı kağıt üzerine alın. Çikolatalı marzipanlar oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına alın. Çikolata donuncaya kadar yaklaşık 2-3 saat kadar bekletin. Soğuk servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.