Çikolata kaplı meyveli ısırıklar tarifi

Malzemeler:

280 g bitter çikolata

230 g krem peynir

1/2 su bardağı şeker

1 paket vanilya

1/4 su bardağı krem şanti

Dondurulmuş çilek veya ahududu



Hazırlanışı:

Çikolatayı benmari usulü eritin. Erittiğiniz çikolatayı, çikolata kalıplarının her bölümüne yayın. 5 dakika kadar buzluğa koyun. Bu sırada orta boy bir kasede krem peynir, toz şeker ve vanilyayı pürüzsüz olana kadar çırpın. Son olarak kremayı ekleyin. Her küpü 1/4 oranında krem peynirli karışımla doldurun. 1 ahududu ve çilek ilave ederek, geri kalan boşluklara yeniden krem peynirli karışımdan doldurun. Üzerine eritilmiş çikolata ekleyin ve 1 saat buzdolabında soğutun. Buzdolabından alın ve kalıplardan çıkararak servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.