Çikolata kaplı meyveli ısırıklar tarifi
Malzemeler:
280 g bitter çikolata
230 g krem peynir
1/2 su bardağı şeker
1 paket vanilya
1/4 su bardağı krem şanti
Dondurulmuş çilek veya ahududu
Hazırlanışı:
Çikolatayı benmari usulü eritin. Erittiğiniz çikolatayı, çikolata kalıplarının her bölümüne yayın. 5 dakika kadar buzluğa koyun. Bu sırada orta boy bir kasede krem peynir, toz şeker ve vanilyayı pürüzsüz olana kadar çırpın. Son olarak kremayı ekleyin. Her küpü 1/4 oranında krem peynirli karışımla doldurun. 1 ahududu ve çilek ilave ederek, geri kalan boşluklara yeniden krem peynirli karışımdan doldurun. Üzerine eritilmiş çikolata ekleyin ve 1 saat buzdolabında soğutun. Buzdolabından alın ve kalıplardan çıkararak servis yapın.
*Lezzet dergisinden alınmıştır.