Çikolata kremalı cupcake

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10 kişilik -

Malzemeler

220 gr tereyağı

2 su bardağı toz şeker

4 yumurta

200 ml krema

4 su bardağı un

4 yemek kaşığı kakao

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

Tuz

1 yemek kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

2-3 yemek kaşığı pasta süsü

Krema için

140 gr krem peynir

100 ml krema

85 gr tereyağı

250 gr pudra şekeri

2 tatlı kaşığı vanilya

50 gr bitter çikolata





Hazırlanışı:

Krema için, krem peynir, krema, pudra şekeri ve vanilyayı çukur bir kaba alıp mikserle 10 dakika çırpın. Bitter çikolatayı benmari usulü eritip ılındırın ve ekleyin. Ahşap spatula ile yavaş hareketlerle karıştırın. Buzdolabına alıp hafifçe katılaşana kadar çırpın. Tereyağını toz şekerle karıştırarak mikserle 2 dakika çırpın. Yumurtaları ekleyin ve mikserle karıştırmaya devam edin. Kremayı ekleyin ve 1-2 dakika daha çırpmaya devam edin. Elenmiş un, tuz, kakao, karbonat ve kabartma tozunu ekleyin. Kısa bir süre daha mikserle karıştırın. Cupcake kalıplarının 2/3’ünü dolduracak şekilde içlerine paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Kremayı krema sıkma torbasına doldurun. Soğuyan keklerin üzerine dekoratif şekilde sıkın. Pasta süsleri serpip servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.

