Çikolata soslu dondurmalı profiterol tarifi

Malzemeler:

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı su

113 g tereyağı

1 tutam tuz

1 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı un

5 yumurta

Dolgu için

Vanilyalı dondurma

Üzeri için

200 ml krema

200 g bitter çikolata

File badem



Hazırlanışı:

Fırını 180 dereceye ayarlayın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Süt, su, şeker, tuz ve tereyağını tencereye alın ve orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynayınca unu bir seferde ekleyip tahta kaşıkla bütün hamur haline gelinceye kadar 3-4 dakika karıştırın. Ocaktan alıp hamuru mikser kabına aktarın. 4 yumurtayı teker teker ekleyip mikserle iyice çırpın. Hamuru düz uçlu sıkma torbasına doldurun ve aralıklı olarak tepsiye sıkın. Üzerlerine çırpılmış yumurta sürüp kızarıncaya kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Çikolatayı küçük parçalara bölün. Kremayı sos tenceresine alın ve orta ateşte ısıtın. Çikolatayı ekleyip eriyinceye kadar karıştırın. Ocaktan alıp ara ara karıştırarak soğutun. Profiterol toplarını enine ortadan ikiye kesin ve içlerine birer top dondurma yerleştirin. Üzerine çikolata sos gezdirip file badem serpiştirerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.