Çikolatalı bademli baklava
10 kişilik
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Malzemeler
8 su bardağı un
10 çorba kaşığı erimiş tereyağı
1 su bardağından 3 parmak eksik yoğurt
1 su bardağından 3 parmak eksik erimiş siyah çikolata
2 adet yumurta
¼ su bardağı su
½ çay kaşığı tuz
Nişasta (Hamuru açmak için)
1.5 su bardağı çekilmiş badem içi
Şerbet için
4 su bardağı su
4 su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı limon suyu
Şerbetin Hazırlanışı
Su ve şekeri karıştırıp, kaynatın. Limon
suyunu ekleyin ve soğumaya bırakın.
Baklavanın hazırlanışı
Geniş bir karıştırma kabına un, yoğurt,
yumurta, tuz ve suyu koyup yoğurun. Bitter
çikolatayı bir kaba koyun ve su dolu başka
bir tencerenin içine oturtarak eritin. Hamura
yavaş yavaş erimiş çikolatayı ekleyin.
Hazırladığınız çikolatalı hamurun üzerini
kapatarak bir saat dinlendirin. Hamuru
10 eşit parçaya bölün. Tezgaha nişasta
serpip, her bir bezeyi oklavayla ince
ince açın. Fırın tepsinizi yağlayın. Her bir
yufkanın arasına yağ sürerek 5 kat döşeyin.
5. Yufkanın üzerine, badem içini serpin.
Diğer yufkaları da aynı şekilde yağlayıp
kat kat yerleştirin. Hamuru küçük karelere
dilimleyip, üzerine zeytinyağını kızdırarak
dökün. 180 derecede, üzeri kızarana kadar
pişirin. Baklavayı fırından çıkardıktan sonra,
tepsi kenarında birikmiş fazla yağı dökün.
Ilık şerbeti dökün, emince servis yapın.