Çikolatalı buğday bisküvisi tarifi

Malzemeler:

90 g tereyağı, oda ısısında

100 g esmer şeker

1 yumurta

20 g rendelenmiş Hindistan cevizi

25 g ruşeym

195 g tam buğday unu

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

150 g bitter çikolata



Malzemeler:

Fırını 180 dereceye ayarlayın. Tereyağı ve şekeri mikserle iyice çırpın. Yumurtayı ekleyip çırpmaya devam edin. Hindistan cevizi, ruşeym, tam buğday unu ve kabartma tozunu ekleyerek yoğurun. Hamurdan tatlı kaşığı kadar parçalar kopartıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Çatalla üzerine bastırarak yassılaştırın ve fırında kızarıncaya kadar yaklaşık 12 dakika pişirin. Izgara teli üzerinde soğumaya bırakın. Çikolatayı benmari usulü eritip kurabiyelerin yarısını çikolataya batırın. Izgara teli üzerine dizip çikolata donuncaya kadar beklettikten sonra servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.