Çikolatalı çatlak kurabiye tarifi

Malzemeler:

120 gr bitter çikolata

80 gr tereyağı

200 gr toz şeker

1 yumurta

150 gr un

3 yemek kaşığı kakao

1/4 çay kaşığı karbonat

Üzeri için:

Pudra şeker



Hazırlanışı:

Çikolatayı küçük parçalara bölüp tereyağı ile birlikte bir kaseye alın ve benmari usulü eritin. Şeker, çırpılmış yumurta, kakao, karbonat ve unu çikolatalı karışıma ekleyip yoğurun. Hamuru streç filme sarıp 30 dakika buzdolabında bekletin. Hamurdan küçük parçalar koparıp her birini bolca pudra şekerine bulayın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Krema sıkma ucunun tersi ile üzerlerine hafifçe bastırın. 180 dereceye ayarlanmış fırında 15 dakika pişirin ve iyice soğuduktan sonra servis yapın.