Çikolatalı çatlak kurabiye tarifi
Malzemeler:
120 gr bitter çikolata
80 gr tereyağı
200 gr toz şeker
1 yumurta
150 gr un
3 yemek kaşığı kakao
1/4 çay kaşığı karbonat
Üzeri için:
Pudra şeker
Hazırlanışı:
Çikolatayı küçük parçalara bölüp tereyağı ile birlikte bir kaseye alın ve benmari usulü eritin. Şeker, çırpılmış yumurta, kakao, karbonat ve unu çikolatalı karışıma ekleyip yoğurun. Hamuru streç filme sarıp 30 dakika buzdolabında bekletin. Hamurdan küçük parçalar koparıp her birini bolca pudra şekerine bulayın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Krema sıkma ucunun tersi ile üzerlerine hafifçe bastırın. 180 dereceye ayarlanmış fırında 15 dakika pişirin ve iyice soğuduktan sonra servis yapın.