Çikolatalı churros tarifi

Malzemeler:

110 g un

240 ml su

113 g tereyağı

3 yumurta

1.5 çay bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 tutam tuz

1 çay kaşığı tarçın

Üzeri için:

100 g bitter çikolata

1 çay bardağı iri çekilmiş Antep fıstığı

Kızartmak için:

Ayçiçeği yağı



Hazırlanışı:

Tereyağı su, şeker, tuzu bir tencereye alıp orta ateşte kaynayıncaya kadar ısıtın. Unu azar azar ekleyip karıştırarak 2 dakika pişirin. Ocaktan alıp 5 dakika ılınmaya bırakın. Yumurtaları teker teker ekleyip mikserle çırpın. Vanilya ve tarçını ilave ederek karıştırın. Hamuru yıldız uçlu krema sıkma torbasına doldurun. Ayçiçek yağını tavaya alıp ısıtın. Yağlı kağıttan dikdörtgen parçalar kesin ve hamuru üzerine sıkın. Kağıt tarafı üstte kalacak şekilde kızgın yağın içerisine bırakın ve kağıdı üzerinden alıp kızartın. Kızaran tatlıları kağıt havlu üzerine alın. Çikolatayı benmari usulü eritin ve kızarttığınız hamurların uç kısımlarını önce çikolataya sonra Antep fıstığına batırıp servis yapın.