Çikolatalı cupcake
6 kişilik
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Malzemeler
1 su bardağı un
1 su bardağı şeker
1/2 çay kaşığı karbonat
Bir tutam tuz
1/2 su bardağı süt
1/2 su bardağı tereyağı
1/2 su bardağı kakao
1 yumurta
1 çay kaşığı vanilya esansı
Yapılışı
Fırını 180 derecede ısıtın. Kalıpları yağlayın.
Un, şeker, karbonat ve tuzu bir kapta karıştırın.
Bir tencerede süt, kakao ve tereyağını karıştırarak
kaynatın. Ateşeten alıp unlu karışımın üstüne döküp
el mikseriyle karıştırın. En son yumurta ve vanilya
esansını katarak karıştırın. Karışımı muffin kalıplarına
döküp 25 dakika pişirin. Kalıplardan çıkarıp soğumaya
bırakın.
Süsleme
1 su bardağı krem şanti
1/2 su bardağı krem şanti tozu
Likit gıda boyası
Yapılışı
Tüm malzemeyi bir kapta karıştırın.
Soğuyan keklerinizin üzerine
sürün. En üstlerini ise renkli
şekerlerle süsleyin.