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Çikolatalı cupcake

 6 kişilik   -
Malzemeler
1 su bardağı un
1 su bardağı şeker
1/2 çay kaşığı karbonat
Bir tutam tuz
1/2 su bardağı süt
1/2 su bardağı tereyağı
1/2 su bardağı kakao
1 yumurta
1 çay kaşığı vanilya esansı

Yapılışı
Fırını 180 derecede ısıtın. Kalıpları yağlayın. Un, şeker, karbonat ve tuzu bir kapta karıştırın. Bir tencerede süt, kakao ve tereyağını karıştırarak kaynatın. Ateşeten alıp unlu karışımın üstüne döküp el mikseriyle karıştırın. En son yumurta ve vanilya esansını katarak karıştırın. Karışımı muffin kalıplarına döküp 25 dakika pişirin. Kalıplardan çıkarıp soğumaya bırakın.

Süsleme
1 su bardağı krem şanti
1/2 su bardağı krem şanti tozu
Likit gıda boyası

Yapılışı
Tüm malzemeyi bir kapta karıştırın. Soğuyan keklerinizin üzerine sürün. En üstlerini ise renkli şekerlerle süsleyin.

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