Çikolatalı krem karamel tarifi

Malzemeler:

Yarım litre süt

3 yumurta

Yarım su bardağı tozşeker

1 çorba kaşığı kakao

1 limonun rendelenmiş kabuğu

Karamela için

Yarım su bardağı tozşeker

1 çay bardağı su

Sos ve süsleme için

200 gr beyaz çikolata



Hazırlanışı:

Yumurtaları bir kaba kırıp iyice çırpın. Sütü bir tencereye alıp tozşekerle kaynatın. Kakaoyu ekleyip karıştırın ve sütü ateşten alıp ılınmaya bırakın. Çırpılmış yumurtaları ve limon kabuğunu ılık süte ekleyip karıştırın. Karamelayı hazırlamak için; tozşekeri bir tavaya alıp kısık ateşte kahverengileşinceye kadar pişirin. Su ekleyip kaynatın. Karamelayı küçük kalıplara azar azar paylaştırın. Üzerine yumurtalı sütü boşaltın. Yüksek kenarlı bir fırın tepsisine kalıpları yerleştirin. Kalıpların yarısına gelecek kadar su ekleyip sıcak fırına verin. 180 dereceye ayarlı fırında 20-25 dakika pişirin. Kalıpları fırından alıp ılınmaya bırakın. Ilınınca kalıpları buzdolabında soğutun. Beyaz çikolatanın birazını süsleme için rendeleyin. Kalanını benmari usulü eritin. Krem karamelleri düz servis tabaklarına ters çevirip çıkarın. Çevresine erimiş beyaz çikolata gezdirin. Üzerini rendelenmiş çikolata ile süsleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.