Çikolatalı milföy bohçaları tarifi
Malzemeler:
6 milföy hamuru
150 gr bitter çikolata
Üzeri için
1 yumurtanın akı
Pudra şeker
Hazırlanışı:
Milföy hamurlarını derin dondurucudan çıkarıp yumuşaması için bekletin. Hamurları ikiye ayırın. Kenarına 1 parça çikolata yerleştirip diğer ucunu üzerine katlayın. Kenarlarını iyice kapatın. Kalan milföylere de aynı işlemi uygulayın. Üzerlerine yumurtanın akını sürün. Önceden ısıtılmış 170 dereceye ayarlı fırında kızarıncaya kadar pişirin. Üzerlerine pudra şeker serpip servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.