Çikolatalı milföy bohçaları tarifi

Malzemeler:

6 milföy hamuru

150 gr bitter çikolata

Üzeri için

1 yumurtanın akı

Pudra şeker



Hazırlanışı:

Milföy hamurlarını derin dondurucudan çıkarıp yumuşaması için bekletin. Hamurları ikiye ayırın. Kenarına 1 parça çikolata yerleştirip diğer ucunu üzerine katlayın. Kenarlarını iyice kapatın. Kalan milföylere de aynı işlemi uygulayın. Üzerlerine yumurtanın akını sürün. Önceden ısıtılmış 170 dereceye ayarlı fırında kızarıncaya kadar pişirin. Üzerlerine pudra şeker serpip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

