Çikolatalı mus

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Lezzet şöleni!

5 kişilik -

Çikolata ve suyu benmari usulü eritin. Pürüzsüz bir hale gelinceye kadar karıştırın. Ateşten alın. Tereyağını ekleyin. Yumurta sarılarını, krema kıvamına gelinceye kadar beş dakika çırparak sürekli karıştırın ve çikolatalı karışıma ilave edin. Ayrı bir kapta kremayı çırpın. Çikolatalı karışıma katın. Metal bir kapta yumurtanın aklarını mikserde çırpın. İçine şekeri ekleyin. Karışım tamamen sertleşene kadar çırpmayı sürdürün. Metal bir kaşıkla yumurta akının dörtte birini, çikolatalı karışıma ekleyin ve karıştırın. Kalanını da ekleyin. Hazırladığınız karışımı servis kabına dökün ve buzdolabında dinlendirin. Mevsim meyveleri ile süsleyebilirsiniz.