Bu nefis tatlı ile 5 çayınız keyifle geçsin

Malzemeler

• 2 adet yumurta

• 3 yemek kaşığı kakao

• 3 yemek kaşığı toz şeker

• 150 gr kremşanti

• 100 ml krema

• 1 su bardağı süt

• 150 gr kakaolu bisküvi

• 100 gr bitter çikolata

• 5 adet çilek



Hazırlanışı

Krem şantiyi bir kaba alın ve soğuk sütü üzerine dökün. Mikser yardımıyla önce düşük, sonra yüksek devirde kar beyaz oluncaya kadar çırpın. Ayrı bir kapta yumurtaları, toz şekeri ve kakaoyu 5 dakika boyunca mikserle çırpın. İki karışımı bir araya getirin ve mikser yardımıyla 1-2 dakika daha çırpın. Ufaladığınız kakaolu bisküvileri karışıma ekleyin. Kaşık yardımıyla karıştırın ve karışımı içini streç filmle kapladığınız bir kalıbın ortasına dökün. Düzgün bir şekilde yaymaya özen gösterin. Kenarlardan taşan streç fimle, parfe kremanızın üzerini kapatın ve tatlınızı derin dondurucuda 1 gece bekletin. Bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Çilekleri eriyen çikolataya batırın ve yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye dizin, dolaba koyun. Kalan erimiş çikolatanın üzerine kremayı ekleyin, 1-2 dakika karıştırın ve soğumaya bırakın. 1 gece derin dondurucuda kalan parfeyi kalıbından çıkarın. Erittiğiniz çikolatalı karışımı ocakta biraz ısıtıp kıvam almasını sağladıktan sonra parfenin üzerine dökün. Döktüğünüz çikolata anında donacaktır. Hazırladığınız çikolatalı çileklerle tatlınızı süsleyebilirsiniz.