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Çikolatalı portakallı puding

Pakmaya ile sevdiklerinize tatlı sürprizler hazırlamak çok kolay!

Malzemeler
1 paket Pakmaya çikolatalı portakallı puding
3 su bardağı süt
Üzeri için
Çikolata parçaları
 
Hazırlanışı:
Pakmaya çikolatalı portakallı pudingi ve sütü tencereye ekleyip koyulaşana kadar karıştırın ve pişirin. Pudingi kaselere cam bardaklara  paylaştırarak oda ısısında soğumaya bırakın. Daha sonra buzdolabında 1 saat bekletin. Soğuyan pudinglerin üzerini çikolata parçalarıyla süsleyin. Servis yapmadan önce sunumuzu daha şık hale getirmek için kağıtları bardakların üzerine sarıp ince bir ip ile bağlayın. Afiyet olsun!

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