Pakmaya ile sevdiklerinize tatlı sürprizler hazırlamak çok kolay!

Malzemeler

1 paket Pakmaya çikolatalı portakallı puding

3 su bardağı süt

Üzeri için

Çikolata parçaları



Hazırlanışı:

Pakmaya çikolatalı portakallı pudingi ve sütü tencereye ekleyip koyulaşana kadar karıştırın ve pişirin. Pudingi kaselere cam bardaklara paylaştırarak oda ısısında soğumaya bırakın. Daha sonra buzdolabında 1 saat bekletin. Soğuyan pudinglerin üzerini çikolata parçalarıyla süsleyin. Servis yapmadan önce sunumuzu daha şık hale getirmek için kağıtları bardakların üzerine sarıp ince bir ip ile bağlayın. Afiyet olsun!