Bey çayınızı tatlandırın!

Malzemeler

1 litre süt

1/2 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı buğday nişastası

1 yumurta sarısı

160 g bitter çikolata

Çikolatalı gofret

Muz

Üzeri için

200 ml krema

1 çay bardağı pudra şekeri

Çikolatalı gofret



Hazırlanışı

Bir su bardağı sütü bir kenara ayırın. Kalan süt ve şekeri bir tencereye alın ve şeker tamamen eriyene kadar kaynatın. Ayırdığınız sütü bir kaseye alın. Nişasta ve yumurta sarısını ekleyip çırpın. Nişasta tamamen eriyince karışımı tencereye ilave edin. Ara ara karıştırarak puding kıvam alıncaya kadar pişirip ocaktan alın. çikolatayı ilave edip çikolata tamamen eriyene kadar karıştırın. Yuvarlak bir servis kabının tabanına pudingin yarısını boşaltın.üzerine yuvarlak dilimlediğiniz muzları dizin ve elinizle parçaladığınız çikolatalı gofretten serpin. üzerine kalan pudingi ekleyin. Süslemesi için kremayı pudra şekeri ile birlikte şeker tamamen eriyinceye kadar çırpın. Kremayı pudingin üzerine alın. Ufalanmış gofret ile süsleyerek servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

