Çikolatalı sevgililer günü kurabiyesi

Malzemeler:

150 g yumuşatılmış tereyağı

1/2 çay kaşığı vanilya özü

6 çorba kaşığı kahverengi şeker

2 çorba kaşığı fıstık ezmesi

400 g un

200 g süt

1 su bardağı damla çikolata

Üzeri için:

45 g beyaz kuvertür çikolata

Birkaç damla kırmızı veya pembe gıda boyası

280 g bitter kuvertür çikolata



Hazırlanışı:

Yumuşatılmış tereyağını ve şekeri iyice çırpın. Ardından vanilya ve fıstık ezmesini ekleyip kabarana kadar çırpmaya devam edin. Unu ve sütü de ilave ederek karıştırın. Son olarak damla çikolataları ekleyin. Hazırladığınız karışımı, yağlı kağıt ile kaplanmış fırın tepsisine dökün. Bastırarak düzleştirin ve buzdolabında yarım saat soğutun. Hamuru buzdolabından alın ve kalp s¸eklindeki kalıbınız ile parçalar çıkarın. Hazırladığınız parçaları yağlı kağıt serili tepsiye dizerek önceden ısıtılmış 175 derece fırında 15-20 dakika pis¸irin. Beyaz ve bitter çikolataları benmari usulü eritin. Fırından çıkardığınız kurabiyeleri, eritilmiş bitter çikolataya batırın ve yağlı kağıt üzerine donması için bırakın. Erittiğiniz beyaz çikolataya birkaç damla kırmızı gıda boyası ilave edin ve sıkma torbası ile dilediğiniz şekilleri çizin.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.