Çikolatalı tiramisu pie tarifi
Malzemeler:
250 g çikolatalı bisküvi
100 g eritilmiş tuzsuz tereyağı
600 g bitter çikolata
125 ml sert espresso kahve
1.5 su bardağı krema
Toz kakao
Krema için
375 ml (Yaklaşık 2 su bardağı)
Yaklaşık 1 su bardağı (180 g) mascarpone peynir
Hazırlanışı:
Bisküvileri ve erimiş tereyağını rondoda iyice karıştırın. 25 cm’lik oval bir fırın kabının tabanına ve yanlarına bastırarak kaplayın. Tabanın donması için 10-15 dakika buzdolabında bekletin. Bitter çikolatayı rendeleyin veya olabildiğince küçük parçalara bölün. Kahve ve kremayı küçük bir tencerede ısıtın. Kaynamaya başlayınca rendelediğiniz çikolatayı ilave edip ocaktan alın ve tamamen eriyene kadar karıştırın. Ilındıktan sonra bisküvili taban üzerine dökerek buzdolabında 3-4 saat bekletin. Bir çırpma kabına mascarpone peynirini ve kremayı koyup iyice kabarana kadar çırpın. Krema sıkma poşetine doldurup çikolata ganaj üzerine top top sıkın. Üzerine toz kakao serperek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.