Çikolatalı ve pancarlı kek tarifi

Malzemeler:

125 gr eritilmiş tereyağı

75 gr bitter çikolata

300 gr esmer şeker

4 yumurta

225 gr un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

50 gr kakao

2 pancar

Üzeri için:

1 paket hazır çikolatalı sos



Hazırlanışı:

Pancarları derin bir tencerede üzerini geçecek kadar suda haşlayıp soğumaya bırakın. Kabuklarını soyun. Tereyağı, şeker ve yumurtaları derin bir kapta çırpın. Çikolatayı benmari usulü eritip ılınınca karışıma ilave edin. Elenmiş un, kabartma tozu, kakaoyu da ekleyip çırpmaya devam edin. İyice çırpıldıktan sonra pancarları rendeleyip tekrar çırpın. Hazırladığınız hamuru yağlı kağıt serili kelepçeli kalıba aktarın. 160 dereceye ayarlı fırında 45 dakika pişirin. Hazır çikolatalı sosu tarifine göre hazırlayın ve kekin üzerine dökerek servis yapın.